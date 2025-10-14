Lanza Congreso convocatoria para el Premio a la Prevención de las Adicciones

El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Salud, en coordinación con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, llevó a cabo el lanzamiento del Premio a la Prevención de las Adicciones en el Estado de Chihuahua 2025, con el propósito de reconocer e impulsar las mejores iniciativas ciudadanas, institucionales y comunitarias que promuevan entornos saludables y libres de adicciones.

Durante su mensaje, la diputada Yesenia Reyes, presidenta de la Comisión de Salud, destacó la relevancia de dar continuidad a esta convocatoria que año con año impulsa el Premio a la Prevención de las Adicciones en el Estado de Chihuahua 2025, reafirmando el compromiso del Congreso con esta causa fundamental para la sociedad. “La prevención de las adicciones no es sólo una tarea, es una inversión en la vida y en el potencial de cada chihuahuense, sobre todo de la juventud”, destacó la legisladora.

En su intervención, el licenciado Javier González Herrera, Comisionado Estatal de Atención a las Adicciones, resaltó la importancia de la colaboración entre los tres poderes del Estado, los municipios y la sociedad civil para fortalecer las acciones de prevención. “El desafío de las adicciones es una problemática compleja que no admite colores ni visiones; requiere de la unidad de todos los órdenes de gobierno, la academia y las familias chihuahuenses”, puntualizó González Herrera.

El licenciado Rafael Loera, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, destacó la importancia de visibilizar y atender con sensibilidad esta problemática, reconociendo el liderazgo del Congreso del Estado y de la Comisión de Salud por promover iniciativas que ponen el tema en el centro del debate público. Además, refrendó el compromiso de la dependencia a su cargo y reiteró que solo mediante la conciencia colectiva y la colaboración interinstitucional se podrá construir un Chihuahua más fuerte y libre de adicciones.

En el evento también estuvieron presentes las y los diputados integrantes de la Comisión de Salud, Jael Arguelles Díaz, Carlos Alfredo Olson San Vicente y Herminia Gómez Carrasco; el doctor Luis Antonio Arrieta Trevizo, Director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud; las magistradas Claudia Lucía Juárez Porra y Hortensia García Rodríguez, en representación del Poder Judicial del Estado; el C. Javier Mario Bermúdez González, en representación de la Fiscalía General del Estado; el director de Desarrollo Social Luis Gerardo Pimentel y la regidora Gabriela Islas, en representación del Municipios de Cuauhtémoc; también se contó con la presencia de Ottofriderch Rodríguez Alonso, secretario de Administración del Congreso del Estado, así como del diputado Saúl Mireles Corral.

En esta convocatoria podrá participar toda aquella persona, institución y organización de la sociedad civil, originarios o que radiquen en el Estado de Chihuahua. Para más información, consulta las bases en la página web www.congresochihuahua.gob.mx.