Lanza Ciudad Juárez campaña agresiva para prevenir contagio del Coronavirus

El Gobierno Municipal Independiente encabezado por el Alcalde Armando Cabada Alvídrez, lanzó una campaña agresiva para prevenir el contagio del Coronavirus, la cual se implementa a través de las diversas dependencias de la Administración 2018-2021 y en coordinación con otras instancias de la sociedad.

Se informó que el COVID-19 afecta las vías respiratorias, aunque normalmente causa una enfermedad moderada, puede ocasionar neumonía grave, por lo cual, dicha campaña esta encaminada a implementar una serie de medidas preventivas para evitar los contagios.

Entre las acciones para prevenir la enfermedad se pide evitar viajes no esenciales a los países donde se ha confirmado la presencia del virus; lavar las manos frecuentemnte con agua y jabón; que las personas portadoras del virus utilicen cubre bocas; ingeirir alimentos bien cocinados y agua simple; limpiar y desinfectar superficies de uso común; evitar saludar de mano, abrazo o beso; no tocar el rostro con las manos sucias, en especial los ojos, nariz y boca; utilizar gel sanitizante de alcohol al 70 por ciento; cubrirse la boca al toser con un pañuelo o con el ángulo interno del brazo; evitar el contacto con personas resfriadas; no compartir alimentos y bebidas; no escupir; acudir al médico en caso de tos o dificultad para respirar; así como notificar al jefe inmediato en caso de presentar algún malestar.

Se informó que la Dirección de Salud en conjunto con la Coordinación General de Comunicación Social, colocarán carteles con esta información en las unidades administrativas, centros de trabajo e instituciones académicas.

La Oficialía Mayor ha proporcionado paquetes de desinfección y gel antibacterial entre las diversas dependencias del Gobierno Municipal Independiente, con la finalidad de facilitar su acceso a los trabajadores y ciudadanos que diariamente convergen en las oficinas.

Así mismo, el personal médico de la Dirección de Salud acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para capacitarse y llevar a los trabajadores de la Administración Independiente la información precisa acerca del Coraonavirus.

De esta forma la dependencia ha tenido impacto en 3 mil 200 personas a través de diversos eventos, así como en mil 357 servidores púiblicos que diariamente tienen contacto con la población.

Para finalizar, se informó que con el fin de aumentar las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus en la región, el Presidente Municipal Armando Cabada Alvídrez anunció la donación e instalación de kit inteligente de medición de temperatura humana, en el Aeropuerto Internacional Abraham González.

El equipo que estará operando a partir de la próxima semana, fue donado por las empresas CEIEC y Jomtel.