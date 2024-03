Lamentable que por cuestiones electorales no se le modifique medida cautelar a Duarte, espero sea por temas legales: Presidenta del Congreso

Ante la manifestación que alista el exsíndico de Parral, José Ildefonso Caro Hernández, con el objetivo de exigirle al Poder Judicial del Estado que se le modifique la medida cautelar al exgobernador César Duarte, la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, dijo que sería lamentable que por cuestiones electorales se le mantenga en prisión preventiva, por lo que señaló que ojalá sea por un tema completamente jurídico.

“Espero que no sea así, el como exgobernador y no solamente como exgobernador, sino como un ciudadano común y corriente, hay recursos que se pueden solicitar legalmente, quiero pensar que si no se le ha cambiado la medida cautelar es porque está impedido por la ley”, dijo Terrazas Porras respecto a que pudiera ser un asunto electoral el hecho de que continúe en prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

La presidenta del Congreso agregó que “sería muy lamentable que fuera por cuestiones electorales” debido a que su salud realmente está en riesgo.

Y es que hoy a las 11 de la mañana está prevista una manifestación al exterior del Poder Judicial del Estado, en donde el exsíndico de Parral y extracción morenista, José Ildefonso Caro Hernández, entregará una carta a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, para que se le modifique la medida cautelar a César Duarte debido a su salud física.