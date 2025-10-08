Lamenta Movimiento Ciudadano fallecimiento de Aurelia Reyes, primera regidora indígena en Parral

Movimiento Ciudadano expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Aurelia Reyes Rubí, quien se distinguió por ser la primera regidora indígena en el municipio de Hidalgo del Parral y por su incansable labor en la defensa de los derechos y la dignidad de los pueblos originarios.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que Aurelia Reyes fue una mujer valiente, comprometida con las causas de las familias parralenses y una voz firme que llevó las demandas de las comunidades indígenas a los espacios de decisión pública.

Destacó que su participación marcó un precedente histórico en la representación política de los pueblos originarios en Chihuahua, demostrando siempre un compromiso inquebrantable con la lucha por un futuro más justo para las comunidades indígenas.

“Desde Movimiento Ciudadano lamentamos profundamente su partida y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todas las personas que compartieron con ella la lucha por un futuro más justo, igualitario y humano”, declaró.

Asimismo, Francisco Sánchez indicó que la trayectoria de Aurelia Reyes seguirá siendo un ejemplo de integridad, valentía y compromiso con su gente. Su legado permanecerá vivo en cada esfuerzo por construir un Chihuahua donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.