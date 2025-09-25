Lamenta Medina que audiencias por reforma a Ley de Amparo “caigan en manos” de Corral

Luego de que se oficializara que será el lunes y martes cuando se realicen las audiencias públicas en el Senado respecto a la reforma a la Ley de Amparo, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, lamentó que sea el senador morenista Javier Corral quien las organice.

“No sorprende el estilo de Morena de imponer que un personaje como Javier Corral, acusado de torturar personas, lo pongan a dirigir este tipo de fotos”, declaró Medina Aguirre.

El coordinador priista añadió que “desgraciadamente, un tema tan importante como lo es la reforma a Ley de Amparo, que es La posibilidad que tenemos, que tienen todos los ciudadanos de protegerse de abusos de la autoridad, pues vaya a caer en las manos de un personaje como Javier Corral”.

Y es que ayer, el Pleno del Senado avaló un acuerdo de la Junta de la Coordinación Política con el que se determina la realización de audiencias públicas para analizar la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales se llevarán a cabo el lunes 29 y el martes 30 de septiembre.

Las comisiones unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos se encargarán de desarrollar los encuentros, que tendrán lugar en el Senado de la República a las 09:00 horas.