Lamenta Maru “zafarrancho” en el Senado y que no se respete a las instituciones

Noticias de Chihuahua.-

Maru Campos, presidenta de Chihuahua, lamentó la confrontación que ayer hubo en el Senado de la República, luego de la toma de protesta de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra.

Opinó sobre el proceso para elegir a la nueva titular de la CNDH lo cual dejó enojo a los legisladores, entre estos, el chihuahuense Gustavo Madero.

“Si no se cuida la conformación de uno de nuestros máximos órganos que es la CNDH de la cual de peleó mucho por años para ser un organismo autónomo. Estamos para fortalecerlas y no para disminuirlas, por eso lamento mucho esa confrontación pero mucho más que no se cuiden nuestras instituciones.

Campos Galván dijo que todo lo que costó a los chihuahuenses, ahora se les vulnera y elimina como si nada.

Finalmente se le cuestionó si Madero Muñoz, uso esa acción para tener reflectores políticos a su favor rumbo a la gubernatura 2021, la edil capitalina respondió que eso es mejor preguntarlo a él.