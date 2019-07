Lamenta Maru protestas de Policía Federal

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta Maru Campos, lamentó que se llegue a los bloqueos por parte de policías federales. Confió en que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador les resuelva a la brevedad.

Indicó que lo que está pasando en el centro del país sólo compete al Gobierno Federal.

“Lamentamos que esto esté sucediendo porque la Policía Federal ya tiene trayectoria desde 2009, por lo que las atribuciones son completamente diferentes a las militares y pues bueno… esperemos que el Gobierno Federal pueda resolver esto de la mejor manera dándole a cada quién el lugar se merece”. expresó.

Cabe recordar que esta mañana, policías federales destacamentados en Chihuahua se unieron al paro nacional al que convocaron sus compañeros, en protesta contra el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la decisión de enlistarlos en la Guardia Nacional.

Los agentes de la PF bloquearon la avenida Tecnológico en el sentido de norte a sur, a la altura de donde se encuentra la estación de dicha corporación, en la colonia Deportistas.

Los elementos denuncian que desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se les han reducido los derechos laborales como son el bono por operatividad, salario, vacaciones, prestaciones y antigüedad, ya que les pretenden hacer firmar un oficio en el que pierden sus derechos laborales.

Mientras tanto, el presidente López Obrador aseguró la mañana de hoy que “es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no hay despidos, no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario”.