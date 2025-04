La UACH te brinda siete consejos para tener unas vacaciones menos costosas

Lo más importante es la planeación financiera.

Llega Semana Santa y con ella, las primeras vacaciones oficiales del año, lo que puede ser un gasto extraordinario considerable si no se planean y se lleva un estricto control financiero. Es por ello que la Universidad Autónoma de Chihuahua te brinda algunos consejos.

A decir del catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, M.F. Jesús Ubaldo Casillas García, después de la Pandemia Covid ha surgido un poco de exceso en los gastos vacacionales, debido al efecto “Y O L O” (You Only Live Once), que en español significa “Solo se vive una vez”, ya que se pretende disfrutar la vida saliendo de vacaciones, pero muchas veces sin la planeación financiera necesaria.

Por lo anterior, el experto universitario realiza las siguientes recomendaciones financieras:

Define un presupuesto total, para el gasto de transporte, alimentación, alojamiento, actividades, souvenirs, fondo de imprevistos, etc. Lo ideal sería haber ahorrado unos meses antes para no endeudarse. Investiga y compara precios para transporte y alojamiento, usa alertas revisando las diferentes plataformas. Es recomendable viajar en temporada baja, ya que es más barato y mucho más cómodo. Considera utilizar las recompensas o puntos que ofrecen las instituciones bancarias y/o las cadenas de hoteles. En caso de que el viaje sea al extranjero, revisa previamente lugares para retiro de efectivo como centros cambiarios y sucursales bancarias. En ocasiones conviene pagar con tarjeta bancaria por seguridad y mejor tipo de cambio. Si el viaje es en vehículo, revisa varias semanas antes el mantenimiento y servicios, así como las condiciones de las llantas. No está de más una velocidad moderada para la seguridad de los pasajeros y a la vez ahorrar combustible. Muy importante checar que esté vigente el Seguro del automóvil, así como la recomendación de tener póliza de Seguro de Gastos Médicos con cobertura al lugar que se visita. En algunos países es obligatorio para autorizar la entrada al mismo.

Otra opción más económica es contratar un Seguro Médico para Viajes por el periodo que se va a viajar y que manejan otras coberturas importantes como pérdida de equipaje, cancelación de viaje, repatriación sanitaria y funeraria, etc.

La Universidad Autónoma de Chihuahua desea que pases unas vacaciones planeadas y seguras al lado de tus seres queridos, sin incidentes físicos ni financieros.