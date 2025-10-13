La mejor encuesta es la ciudadanía a la hora de votar, vamos a ganar en 2027: Alcalde de Delicias

El alcalde de Delicias, Jesús Valeciano, afirmó que la mejor encuesta es la de la ciudadanía a la hora de votar, por lo que aseguró que el PAN volverá a ganar en ese municipio en el 2027.

Así lo dijo ante el cuestionamiento de las más recientes encuestas de Massive Caller, en donde Morena aparece con ventaja sobre el PAN y el PRI.

“Creo que las encuestas que hacen no están mal. La metodología está bien, pero las preguntas están medio rebuscadas. Nosotros tenemos unas donde efectivamente medio más o menos se parecen en marca, pero al momento de hacer la pregunta y como que la pregunta se direcciona en ese sentido. Pero ya cuando trasladamos a las preguntas a manera personal, cambia”, dijo el alcalde deliciense.

Valenciano recordó que “así salían en la antepasada elección que ganamos 3 a 1 y en esta pasada ganamos 2 a 1, entonces la mejor encuesta es la ciudadana. En las últimos cuatro elecciones que hemos salido en la boleta hemos ganado siempre y esa no va a ser la excepción. En la que viene, en el 2027, vamos a seguir ganando en el municipio”.