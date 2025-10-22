La Gobernadora ha realizado expresiones más grotescas y no hemos ejercido acción judicial: GPMorena

Luego de que la gobernadora Maru Campos adelantara que demandará a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, por daño moral, quien la acusó de ser corrupta, el coordinador del Grupo Parlamentario morenista en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, dijo que la jefa del Ejecutivo ha realizado expresiones más grotescas y no han ejercido acciones judicial en su contra.

“Daño moral, dice la Gobernadora. Soy abogado, no soy civilista. Algo conozco de la legislación civil. No sé si se actualice la figura del daño moral, pero que lo determinen los tribunales si la Gobernadora decide entablar su demanda, lo cual es su derecho”, opinó Estrada Sotelo.

“Pero antes de eso, yo diría lo siguiente. Mantenemos una postura política permanente. No solo nosotros, la Gobernadora lo ha hecho en muchas ocasiones. Ha tenido una serie de expresiones, muchas de ellas lamentables para quien tiene la titularidad del Ejecutivo”, agregó Cuauhtémoc Estrada, quien mostró un par de videos en donde la gobernadora Maru Campos se expresó de la 4T de una manera que él consideró “grotesca”.

Estrada Sotelo recalcó que “esto es para que recordemos cómo se ha dado esa comunicación en algunas ocasiones de la Gobernadora para con nuestro movimiento y nosotros en ningún momento hemos dicho que vamos a ejercer una acción judicial por ese tipo de expresiones, por más grotescas algunas que han sido. ¿Por qué? Pues porque entendemos que al fin y al cabo es una cuestión política. Si nosotros, después de cada declaración, imagínese aquí, después de cada declaración que hace un diputado del PAN o un diputado de Morena o un diputado del PRI, digamos, vamos a juicio y vamos a juicio, pues entonces, ¿dónde queda la expresión política y la postura diversa?”.