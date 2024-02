La expresión de AMLO no extraña, preocupa Claudia Sheinbaum; despreció la Marcha por la Democracia: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Salvador Carrejo Orozco dio a conocer que la “Marcha por la Democracia” fue un éxito a nivel nacional, sin embargo, hay una preocupación por la reacción que tuvo la aspirante a la república mexicana Claudia Sheinbaum a los participantes a esta marcha, el desprecio de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de la nación se quedó corto.

En este sentido el líder de Coparmex Chihuahua comentó que hay una satisfacción por la gran participación que se dio ayer con la manifestación que rebasó la expectativa que tenían las asociaciones civiles, religiosas y cámaras empresariales en este proyecto, como era de esperarse no todo el mundo estuvo contento con esto, pues algunos morenistas atacaron el proyecto entre ellos el mismo AMLO y Claudia Sheinbaum.

Asegura que sin ciudadanía no hay democracia y sin democracia, no hay ciudadanos libres y con derechos, el mensaje a nivel nacional asegura que es muy claro, seguir con la democracia, para Adrés Manuel López Obrador no fue agradable pues sus comentarios lo único que hacen es darles acuse de recibo hacia su gestión en donde no se quedarán con los brazos cruzados.

“No esperábamos algo distinto en su respuesta, te voy a decir cuál reacción me preocupa más que la del presidente, es la reacción de Claudia Sheinbaum, como tu sabes tubo su registro como candidata y su comentario hacía la movilización del día de ayer fueron los mismo comentarios adjetivos del presidente, sin embargo, me preocupa por que es una de las aspirantes a dirigir los destinos del país en donde uno de sus principales objetivos es unir a los mexicanos, y tras su primer mensaje en su proceso de registro, hace una descalificación a una manifestación ciudadana genuina de cientos de miles de ciudadanos del país no solo del zócalo de México”, comentó.

El líder de patrones, comentó que esta Marcha por la Democracia se llevó a cabo en más de 100 ciudades, asegura que Sheinbaum dio un desprecio a los participantes por lo cual preocupa al sector.