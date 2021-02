La educación es el instrumento más importante de un individuo: Sergio Carrillo

Noticias de Chihuahua.-

El empresario Sergio Carrillo Escudero, platicó con maestras y maestros chihuahuenses acerca de los retos de la sociedad estudiantil chihuahuense, los docentes y los padres de familia, además de compartir con ellos un poco de su larga experiencia de vida y trabajo duro que al día de hoy lo ha llevado a encabezar el importante Grupo Keila.

Durante su participación, Sergio Carrillo, manifestó su gran respeto a los grandes maestros pues dijo que todo lo que es se lo debe a ellos, “primero se lo debo a mi padre, porque yo puedo decir que tuve un gran maestro en casa, y mi padre me enseñó grandes cosas, me enseñó a ser honrado, me enseñó a dignificar la política, me enseñó a muchas cosas y lo recuerdo con mucho cariño”, dijo.

“Yo acompañaba a mi padre en algunas reuniones, en ocasiones el iba a las rancherías ahí cercanas a Ojinaga, y me acuerdo que yo llegaba con mi padre, y en aquel tiempo, todos los alumnos se ponían de pie, era el inspector y yo lo acompañaba, yo veía el trabajo que él hacía, era un orgullo ser hijo de un maestro, seguramente sus hijos así se han de sentir, orgullos de cada uno de ustedes”.

“Mi padre representaba y hacía un gran trabajo, mi padre era una persona que tenía una gran influencia en Ojinaga, llegaban los maestros a buscarlo, él se levantaba y atendía a esos maestros”.

“Es por ello que en esta noche quiero rendir un tributo a los maestros, por que yo tuve algunas experiencias muy importantes por las cuales yo debo estar agradecido a los maestros, en una ocasión a mí me hicieron una operación de un pie, yo le dije a mi papá yo no voy a ir a la escuela por que me da pena ir con muletas, entonces me dijo mi papá no señor se me alista y se me va a la escuela”

“Yo con pena y llorando agarro mis muletas y me voy a la escuela y cuando llegué, iba mi mama entrando conmigo y estaban todos los salones alrededor y resulta que todos se levantaron a verme y mi maestro Saul de 6to año se levantó y me dio un abrazo y eso me ayudó en gran manera a tener seguridad en mí, y es por eso que yo veo que lo que yo soy se lo debo a los maestros”.

“Después me vine a Chihuahua y empecé a trabajar, empecé a estudiar en la escuela secundaria federal 1 y entre al taller de soldadura, eso me da herramientas para poder trabajar cuando estaba en bachillerato, puse mi taller en el patio de la casa de mi madre, posteriormente fui haciendo trabajos más grandes y todo empezó con un maestro, y yo veo la importancia que tienen en los jóvenes”.

El empresario finalizó diciendo que está totalmente convencido que la educación es el instrumento importante para la realización de un individuo y para el desarrollo de un estado.

Reconocen maestras y maestros su trayectoria y trabajo

Durante una charla con el empresario Sergio Carrillo Escudero, maestras y maestros se mostraron motivados ante la visión del empresario y su historia de vida en el trabajo, los valores y la dedicación que lo ha llevado a colocar a Grupo Keila a realizar trabajos con empresas internacionales.

En su participación un maestro comentó: “Yo vengo de la escuela Martin Ruiz Guzmán, mi nombre es Daniel Perea Román Reyes, me identifico a los videos que estuvimos viendo, yo crecí también en la secundaria como soldador, soy soldado de oficio, maestro me identifique mucho contigo porque ahorita ya tengo mi taller, gracias al esfuerzo y al sacrificio”.

“Ser soldador me pudo dar la carrera de licenciado, de maestro, me dio mucho gusto el ver que creció tu empresa y tus sueños se hicieron realidad, por que es el punto de donde iniciaste trabajando, quiere decir de familia que se ha forjado con el sacrificio y con el esfuerzo, y tú sabes que ser soldador es quemarse las manos, es rasparse, es flamearse los ojos, pero cuando tú tienes una ilusión en la vida, es luchar, luchar por esos sueños”

“Té felicito por ese esfuerzo y por donde estas principalmente, porque es una pasión muy grande, por que te permite armar, diseñar, crear, entonces llegue a la conclusión que nosotros como maestros debemos tener mucho cuidado en cómo le hablemos al niño, creer en sus logros, decirle tú puedes lograrlo”.

“Primeramente mi felicitación hacia mis colegas, me gustaría conocer tu empresa con el objetivo de que hay muchos niños que traen muchos sueños de ser alguien en la vida, sobre todo en esa pasión de enseñar, crear, de ser ingenieros, soldadores, los que manejan tus grúas también, desearte toda la suerte del mundo, que sigas tus sueños, ojalá podamos vernos más adelante”.