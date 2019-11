La Carrera Unidos Con Valor es ya una tradición para los juarenses: Javier Corral

Noticias de Chihuahua.-

Al concluir el recorrido de la Cuarta Edición de la Carrera Unidos con Valor en Ciudad Juárez, el Gobernador Javier Corral señaló que esta competencia ya es reconocida por la gente como toda una tradición en la frontera, por lo que será importante se duplique en sus siguientes versiones.

“Esta carrera que la hacemos en Chihuahua, hemos querido que también tenga su versión aquí en Juárez y que no se pierda el entusiasmo, el gusto por participar en ella, pues tenemos resultados muy buenos; estamos muy contentos”, destacó el mandatario estatal.

Dijo que la carrera año con año ha registrado un crecimiento y la intención es que la gente tenga en esta fecha, con motivo de la Carrera, la oportunidad no solamente del ejercicio físico, de la activación física, sino fundamentalmente que la gente tenga la oportunidad de convivir, de conocerse”.

Agradeció a quienes participaron en la convocatoria y organización del evento, así como a los patrocinadores cuyas aportaciones permiten cubrir los gastos de la publicidad, de los kits, tanto de recuperación, como los que contienen la camiseta conmemorativa, los chips y los números de corredores.

Corral quien recorrió el circuito de 10 kilómetros con un tiempo de 58 minutos y 10 segundos, manifestó que además de la activación física, todos los que participan contribuyen a una causa importante con su cuota de inscripción, que es dirigida al apoyo de diversos proyectos de tipo social que tiene el DIF Estatal en Ciudad Juárez, en coordinación con asociaciones civiles.

En esta edición se reunió la cantidad de 349 mil 350 pesos, que se entregaron de manera simbólica al subsecretario de Desarrollo Social, Ramón Galindo Noriega, quien a su vez lo hará llegar al DIF Estatal para que los aplique en distintas acciones para Ciudad Juárez.

La carrera competitiva de 10 kilómetros fue ganada por Karla Guadalupe Reyes de Luna en la rama femenil y Reyes Daniel Reyes Morales en la varonil.

Reyes de Luna concluyó el recorrido en un tiempo de 37 minutos y 28 segundos, seguida de Diana Lizbeth Muñoz Sujo (39:13) y de Gabriela Cortez Ortiz (39:38), que fue tercera.

Por los varones, Reyes Morales completó la ruta en 31 minutos y 34 segundos; la segunda posición fue para Jesús Eduardo Aggi Bencomo (31:47) y la tercera para Eduardo Antonio Castellanos Portillo (31:58) en tercer sitio.

Mientras que la modalidad de 5 kilómetros se la adjudicó en la rama femenil Ana Victoria Machuca, quien cronometró 18 minutos y 31 segundos; Irma Gladys Durán quedó segunda (18:48) y Fernanda Cruz obtuvo el tercer puesto (18:50).

En la rama varonil el ganador fue Luis Alberto Gallegos Hernández, quien hizo un tiempo de 15 minutos 17 segundos; en segundo llegó Aldair Calderón (15:22) y en tercero Javier Quintana (15:47).

Además de las carreras competencias, la Cuarta Carrera Unidos con Valor incluyó con la carrera recreativa de colores de 3 kilómetros, en la que participaron familias completas, algunas, acompañadas de sus mascotas.

Al término de la ceremonia de premiación, los patrocinadores participantes rifaron diversos artículos, donde los máximos premios fueron tres motocicletas, que quedaron en manos de los corredores Alina Verdugo, Jesús Manuel Gamboa y Kendra Cuevas.

Verdugo de 12 años de edad tomó parte en la competencia de 5 kilómetros, que concluyó con un tiempo de 15 minutos, dijo que este premio es un aliciente para seguir participando en este evento cada vez que se organice

Gamboa Meléndez participó en la carrera recreativa, acudió con la intención de pasar un rato agradable con su familia, su esposa, hijo y un sobrino, “vine a divertirme y me voy a llevar una moto, cómo no voy a volver a participar”, expresó tras recibir las llaves del vehículo, de manos del gobernador.

Por su parte Kendra Cuevas, apenas se recuperaba del recorrido de 10 kilómetros cuando recibió la noticia que había ganado la motocicleta, “nunca me gano nada y ahora me tocó por primera vez. Estoy muy emocionada. No lo podía creer. Es la tercera vez que participo en esta carrera y hoy fue mi día de suerte”, comentó.