La Asociación Ganadera Local de San Francisco de Borja celebra su 70 aniversario

La Asociación Ganadera Local de San Francisco de Borja anuncia con orgullo la celebración de su 70 aniversario, la cual se llevará a cabo el sábado 25 de octubre de 2025 en las instalaciones de la propia asociación.

Este aniversario representa siete décadas de esfuerzo continuo, compromiso y trabajo en favor del desarrollo del sector ganadero en la región. Desde su fundación, la Asociación Ganadera Local ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la producción pecuaria, la mejora genética del ganado y la promoción de prácticas sostenibles entre los productores locales.

Como parte de las actividades conmemorativas, se realizará una subasta y exhibición de ganado de registro y comercial, donde participarán destacados productores de la zona. Este espacio busca fomentar el intercambio de experiencias, la vinculación entre ganaderos y el impulso de la economía regional.

Asimismo, en un ambiente familiar, los asistentes podrán disfrutar de la venta de alimentos regionales y encontrar productos especializados para el cuidado y alimentación del ganado, ofrecidos por diferentes proveedores del sector agropecuario.

La Asociación Ganadera Local de San Francisco de Borja reitera su invitación a todos sus socios, productores, instituciones del sector y comunidad en general a sumarse a esta conmemoración, que no solo celebra la historia y el legado de la organización, sino también su compromiso con el futuro de la ganadería en Chihuahua.

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Lugar: Instalaciones de la Asociación Ganadera Local de San Francisco de Borja

Atentamente,

Consejo Directivo

Asociación Ganadera Local de San Francisco de Borja

“70 años de compromiso con la ganadería y el desarrollo regional”