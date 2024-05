Kike Valles señala que su discurso contra comunidad transgénero fue editado

Kike Valles candidato a la alcaldía de Chihuahua por parte de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que no se arrepiente de lo que ha expresado en sus discursos políticos, pues algunos han sido editados esto tras haber sido tachado de transfóbico, causa de la renuncia de la candidata a diputada local y parte de la comunidad trans, Mayte Regina Gardea González.

“Todo es tan cierto, que aquí esta mi coordinadora de campaña, todo lo demás que se diga es tan cierto como de que mi coordinadora de campaña había renunciado”, comentó Kike Valles.

En este sentido dijo que durante el fin de semana se dio a conocer que Hortencia Aragón había renunciado por estos supuestos hechos en contra de la comunidad, asegura que todo ha sido editado y publicado en redes sociales.

Por su parte el candidato a la alcaldía por MC destacó que lo dicho en un diálogo llevado a cabo la semana pasada en el Tec de Monterrey fue un punto de vista.

“Lo voy a dejar bien claro, una cosa es la cuestión legal que estamos obligados a respetar en este país, les guste o no les guste, el matrimonio igualitario existe, punto, no hay nada que discutir, lo legal es legal, no hay más”, comentó.

Asimismo, deja claro que si la candidata obtuvo un apoyo verdadero es por él, si obtuvo un lugar en el movimiento rumbo a elecciones fue por él.

“Yo no encuentro jamás en la vida que yo pueda ser considerado por nadie, no hay manera y está consignado en medios… si hoy la compañera es, fue gracias al apoyo de un servidor”, señaló.