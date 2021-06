Justificado que Beltrones tenga miedo, pero no aparece como imputado en investigación: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, manifestó que está justificado el temor que pueda tener el ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, de verse involucrado en as investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua, pero aseguró que hasta ahora no aparece como imputado en ningún expediente.

Esto en referencia al amparo que Beltrones interpuso ante el Juzgado Tercero de Distrito en amparo de la Ciudad de México, para impedir cualquier mandamiento de captura girad tanto por la Fiscalías de Chihuahua como la General de la República.

Corral Jurado recordó que la Fiscalía del Estado, a través de la Operación Justicia para Chihuahua,, realizó investigaciones que tocaron los más altos niveles de la política en el país, particularmente el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI Nacional cuando Beltrones era presidente del partido.

“Lo que hace el licenciado Beltrones es renovar un amparo que cotidianamente ha buscado en estos cuatro años en el que se produjo la detención de Alejandro Gutiérrez. Yo creo que tiene razón en temer o en tener miedo de las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua, no sé si tenga razón para ampararse, pero yo digo que entiendo el temor, porque Alejandro Gutiérrez quien fue procesado en Chihuahua y sentenciado y que tiene un asunto pendiente en nivel federa por las mismas investigaciones, y era el secretario General Adjunto del CEN del PRI cuando el licenciado Beltrones era el presidente nacional, era además su secretario de finanzas, me supongo que por ahí le vienen al licenciado Beltrones su preocupación”.

Subrayó que, aunque no aparece como imputado varios de sus colaboradores muy cercanos a él están identificados dentro de las carpetas de investigación.