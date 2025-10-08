Juez denuncia presiones en audiencia contra hermano de diputado

Un juez radicado en Hidalgo del Parral expuso que recibió presiones para no vincular a proceso a Fernando R., hermano del presidente del Congreso, Guillermo Ramírez.

El imputado fue detenido luego de que intentó asesinar con arma de fuego a una persona con quien presuntamente tiene problemas personales, sin embargo, fue detenido por dos abogados quienes resultaron lesionados al recibir un disparo.

En este sentido, un extracto de la audiencia de vinculación muestra al juez a cargo de la causa penal expresando que en sus 20 años de trayectoria judicial nunca le había tocado recibir presiones para modificar el sentido de su resolución.

Asimismo, dijo que, sin temor a perder su trabajo o a que sea del conocimiento público, no permitirá que vuelva a ocurrir una situación como tal en los casos que quedan a su cargo.

El juzgador hizo además un llamado para que las partes involucradas hagan su trabajo y no recurran a actitudes reprobables.

octubre 8, 2025 11:17 am

