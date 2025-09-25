“Juárez, corazón de la transformación”: Cuauhtémoc Estrada resalta visita de Claudia Sheinbaum

El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, anunció con entusiasmo la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Ciudad Juárez este viernes 26 de septiembre, donde rendirá su Primer Informe de Gobierno en el estadio “Juárez Vive” a partir de las 10 de la mañana.

“Estamos de manteles largos. Mañana viene la presidenta Claudia a Juárez, al estadio ‘Juárez Vive’, donde va a realizar este importante informe que ha presentado prácticamente en todas las entidades del país. Porque la transformación se socializa y se informa; la difamación y la calumnia se combaten, y se combaten con trabajo”, expresó el legislador.

Estrada destacó la importancia simbólica y política de este evento para el estado de Chihuahua, al subrayar que fue precisamente en Ciudad Juárez donde la hoy presidenta arrancó su campaña presidencial hace poco más de un año. “Juárez es tierra de lucha y esperanza. Que la presidenta regrese a esta ciudad fronteriza para rendir cuentas al pueblo, reafirma su compromiso con quienes más han sido históricamente olvidados”, enfatizó.

El diputado también confirmó que acompañará a la mandataria nacional durante su estancia en la ciudad, para dar seguimiento a diversos proyectos clave en la región, que forman parte del nuevo impulso transformador del gobierno federal.

“La visita de la presidenta es motivo de orgullo y esperanza para los juarenses. Estamos contentos de recibirla. Esta ciudad es ejemplo de resistencia, pero también de futuro. Por eso, la Cuarta Transformación tiene aquí una base firme y comprometida”, puntualizó.

Finalmente, Cuauhtémoc Estrada hizo un llamado a la ciudadanía para asistir y ser parte del acto informativo. “Nos vemos a partir de las 10 de la mañana en el estadio ‘Juárez Vive’, los esperamos con los brazos abiertos. ¡Juárez está listo para recibir a la Presidenta de México!”.