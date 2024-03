Juan Carlos Loera y Andrea Chávez no fueron capaces de defender a los agricultores: Mario Vázquez

El candidato a senador por la coalición “Fuerza y Corazón” Mario Vázquez dio a conocer que los candidatos al senado por la cuarta transformación Juan Carlos Loera y Andrea Chávez no son los candidatos de los agricultores al no defenderlos en el pasado.



En este sentido destacó que es lamentable que los dos candidatos de Morena se digan favoritos del campo.

“A nosotros no se nos olvida que ellos no levantaron la voz en la zona de conflicto de Delicias, no levantaron la voz para defender a los agricultores y que no fueron capaces de exigir justicia en el tema del asesinato de Yesi Silva y el robó del agua”, comentó.



Para finalizar destacó que están listos para dar a conocer las propuestas casa semana para refrendar el apoyo real con los ciudadanos.