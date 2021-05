Juan Carlos Loera ofrece diálogo permanente a sindicatos de Chihuahua

Noticias de Chihuahua.-

Al sostener un diálogo virtual con dirigentes y agremiados sindicales de Chihuahua, el candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, Juan Carlos Loera, reconoció que los trabajadores sindicalizados son fundamentales para el funcionamiento del estado y sus instituciones.

Lamentó que hoy los trabajadores paguen las consecuencias de los gobiernos del PRI y del PAN, partidos “identificados con el sindicalismo charro y la denostación”. De continuar ellos, dijo, lo que podemos esperar es que sigan combatiendo a los trabajadores.

También se comprometió a revisar sus contratos colectivos de trabajo para ver las oportunidades de mejora en todos los aspectos, ya que “toda mi vida he luchado por las causas, no por los intereses; no les vamos a fallar”, subrayó.

El candidato a diputado por el distrito 08 local, Cuauhtémoc Estrada -moderador de la charla por Zoom-, señaló que en Chihuahua existe “un desprecio a los trabajadores y sus representantes, hay una afrenta con el sindicalismo libre”, a quienes se les ha tratado de desaparecer.

Los líderes gremiales Héctor Cano Villela y José Luis Lorenzo Sánchez, coincidieron en afirmar que con la actual administración, “estamos golpeados, bloqueados”, para poder mejorar las condiciones del personal médico, de enfermería y demás personal dedicado a atender la salud de los chihuahuenses.

“Se nos ha denigrado y ninguneado”, dijo a su vez Rubén Meza Barrera, mientras que Juan Armando Moriel comentó que nunca antes nadie los había tomado en cuenta, a diferencia de Juan Carlos Loera.

“Esperamos que usted sea un gobernador de los trabajadores”, expresó Juan Armando Moriel.

Para Bernardo Hernández, “hay temor en el Bachilleres, se ha devaluado la actividad académica y falta destrabar gestiones con la Federación, estamos atrasadísimos en muchos aspectos”.

Otro representante del Cobach, Rafael López Sandoval pidió al candidato que cuando sea gobernador, haya diálogo con los sindicatos, porque actualmente “nos han querido boicotear”.

Por su parte, María del Socorro Trevizo Bermúdez de la Universidad Tecnológica, señaló que sus sueldos y salarios no corresponden a su trabajo y pidió “dignificar el trabajo del maestro”.

Por esta misma casa de estudios se pronunció Glenis Ochoa Márquez, quien solicitó a Juan Carlos Loera que sea un “líder con empatía” y le ofreció “trabajar con el corazón” para Chihuahua.

Acompañó al candidato la coordinadora general de su campaña, Deirdré Bazán.

Además, participaron Cuauhtémoc Estrada, candidato a diputado por el distrito 08 local, quien fue el moderador; Manuel Bernardo Hernández, secretario general del STAACOBACH; Rafael López Sandoval, delegado PL6 STAACOBACH; María del Socorro Trevizo Bermúdez, secretaria General del STUTCJ; Glenis Masiel Ochoa Márquez, agremiada al STUTCJ; Héctor Raúl Cano Villela, secretario de trabajo del Sindicato Único de trabajadores al servicio del Municipio de Juárez; Héctor Rubén Meza Barrera, secretario general del Sindicato de Médicos, enfermeras y empleados del ICHISAL; José Luis Lorenzo Sánchez Barba, agremiado del Sindicato de Médicos, enfermeras y empleados del ICHISAL, y Juan Armando Moriel, agremiado del Sindicato de Médicos, enfermeras y empleados del ICHISAL.