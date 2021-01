Jefe Diego reconoce a Maru Campos y señala riesgo de intromisión de Corral

Noticias de Chihuahua.-

En entrevista con José Cárdenas, Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial del PAN, reconoció el liderazgo y honestidad de Maru Campos, asimismo, señaló que el gobernador del estado no debe influir en la investigación, pues enturbiaría el proceso electoral.

“Sé y considero que se trata de una chihuahuense de verdad destacada, que ha servido con honestidad y eficacia en las diversas tareas que se le han encomendado”, señaló el Jefe Diego.

Además, dijo que no dudaba de su honestidad, capacidad y gran compromiso de servir a Chihuahua y a México; agregó que pese a no conocer a detalle las acusaciones en contra de la panista, que creía que, si estaba en manos de las autoridades de Chihuahua una denuncia, el gobernador Corral, por cuidado político y señorío, no debía interferir.

Reiteró que es del dominio público que Maru Campos derrotó en la contienda interna del PAN al senador Madero, y también es del dominio público que el senador Madero era el candidato que prefería el gobernador Corral para sucederlo.

“Para mí, ese solo hecho, de que tuviera alguien, con todo el derecho del mundo, de preferirlo como candidato y haya salido derrotado obliga a Javier Corral a no interferir en nada en contra de la que ganó esa contienda. Por supuesto, la obsesión manifiesta de Javier Corral en contra de Maru Campos enturbia el proceso electoral en perjuicio del PAN, de la democracia y Chihuahua”, puntualizó.

Finalmente pidió que quien acuse aporte de las pruebas, que Maru Campos tenga su defensa y que sean las autoridades competentes quienes tengan la última palabra, sin sesgo político.