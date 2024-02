Javier Corral más peligro para Chihuahua de lo que fue en 5 años, ya no puede ser: Marco Bonilla

¡Ahora sí fuera máscaras!, respondió el alcalde capitalino Marco Bonilla tras el anuncio que el exgobernador Javier Corral Jurado irá por la plurinominal para el Senado.

Bonilla aún recordó aquel tiempo en que Corral siendo gobernador por el PAN, apoyo en la contienda electoral Estatal a Juan Carlos Loera, candidato de Morena, contrincante de Maru Campos a la gubernatura.

”Debo decirles que lo que me dio mucha sorpresa y a la vez mucha tristeza porque tengo muchos amigos morenistas, la verdad, gente con espíritu, valores, con ganas de trabajar y combatir la pobreza de este país, me dio mucha pena porque vemos una lista plagada de ex panistas y priístas, a quien tanto critican con esto que es el PRIAN”.

Ante enemistades políticas entre Corral y Maru Campos, se le cuestionó al alcalde sí esto implica un peligro para Chihuahua tener al ex gobernador en la Cámara Alta, esto respondió:

“Pues ya, más peligro de lo que ya fue en cinco años, creo que ya no puede ser, a Dios Gracias ya se vio como gobernador porque pareciera qué pasó sin pena ni gloria”.