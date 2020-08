Javier Corral califica de decepcionante reunión de Gobernadores con AMLO; “está fuera de la realidad”

Noticias de Chihuahua.-

En entrevista radiofónica con un medio nacional, el gobernador Javier Corral calificó de decepcionante la reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO) con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo discurso estuvo fuera de la realidad y se trató de una “mañanera vespertina”.

Así lo señaló el mandatario estatal dijo que “es una CONAGO muy decepcionante, particularmente porque el Presidente de la República tuvo una intervención que realmente dejó mucho que desear, una intervención muy lejos de la realidad, me quedé con la impresión de que el Presidente no tiene el más mínimo respeto por los gobernadores del país, no nos ve con seriedad”.

Corral Jurado añadió que “hasta cierto punto mostrarnos que hay un desprecio hacia nosotros, yo creo que le resulta hasta incómodo reunirse con los gobernadores, hubiera respondido con seriedad”.

Asimismo, el Gobernador explicó que López Obrador no tiene “datos precisos, datos exactos, para él todo va muy bien en el país, no hay de qué preocuparse, nos comparamos con las mejores economías del mundo”, incluso, Corral comentó que una hora antes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, “nos había confirmados cifras de pérdidas de ingresos por 500 mil millones de pesos.