Jabil celebra 25 años de operaciones en Chihuahua con la apertura de Jabil Academy

– La academia apoyará la mejora de habilidades y el desarrollo profesional de los empleados de la empresa a través de la capacitación técnica.

CHIHUAHUA, México — 1 Jabil Inc. celebra 25 años de operaciones en

Chihuahua con una gran inauguración de su nueva Academia Jabil.

Este programa fue creado en colaboración con el equipo de liderazgo de Jabil en

Chihuahua y la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), reflejando el compromiso

continuo de la empresa con el desarrollo profesional de su gente y la región.

A medida que las tecnologías de manufactura como la IA, aprendizaje de las máquinas y la automatización evolucionan, los empleados deben mejorar sus habilidades para mantener e innovar con estas herramientas avanzadas. La Academia Jabil proporcionará a los estudiantes la educación necesaria para convertirse en técnicos en automatización, con estudios de casos reales de la empresa impartidos por profesores especializados en el nuevo Centro de Capacitación Técnica Avanzada en el campus de Jabil.

Esta instalación está

equipada con tecnología de punta para maximizar el aprendizaje práctico y el desarrollo profesional. En su primer año, el programa de la Academia Jabil otorgará 20 becas pagadas al 100% a empleados de la planta de Chihuahua para continuar su capacitación técnica.

Además de promover el crecimiento profesional, la academia busca formar a las futuras generaciones de talento STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en la región.

“Estamos orgullosos de celebrar nuestro viaje de 25 años en Chihuahua y de inaugurar oficialmente nuestra academia”, dijo Paulo Vigolo, Vicepresidente Senior de Operaciones de Jabil para América Latina.

“Esta colaboración con la UTCH es una inversión en nuestra gente y

en el talento futuro. La academia ofrecerá a los empleados la capacitación técnica necesaria para mejorar sus habilidades y conocimientos para seguir construyendo productos de

vanguardia para nuestros clientes, al mismo tiempo que les brinda la oportunidad de crecer en su experiencia y avanzar en sus carreras”.

Jabil comenzó sus operaciones en Chihuahua en el año 2000 y se ha convertido en una

historia de éxito para la empresa. Gracias a su ubicación estratégica, capacidades y mano de

obra local altamente calificada, esta planta juega un papel clave en el apoyo a los clientes de Jabil en las industrias de energía, automotriz y transporte, salud y comercio digital.

El sitio de

Jabil en Chihuahua ha sido reconocido por su excelencia en calidad, servicio e inclusión,

obteniendo el premio Proveedor del Año 2025 por Calidad de Ford, la insignia de Buenas Prácticas de Inclusión Laboral del gobierno municipal de Chihuahua y el reconocimiento de Empresa Comprometida con los Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, entre otros honores recientes.

Estuvieron acompañados por Rafael Renno, Vicepresidente Senior de Unidades de Negocio de Jabil, y Sándor Kékesi, Director de Operaciones del sitio de Jabil en Chihuahua.

Encuentra oportunidades de trabajo disponibles en el sitio de Jabil en Chihuahua en

Careers.Jabil.com/Chihuahua.

Acerca de Jabil:

En Jabil (NYSE: JBL), estamos orgullosos de ser un socio de confianza para las principales

marcas del mundo, ofreciendo soluciones integrales de ingeniería, cadena de suministro y manufactura. Con más de 50 años de experiencia en diversas industrias y una vasta red de más de 100 sitios en todo el mundo, Jabil combina alcance global con experiencia local para

ofrecer soluciones escalables y personalizadas. Nuestro compromiso va más allá del éxito empresarial, ya que nos esforzamos por construir procesos sostenibles que minimicen el impacto ambiental y fomenten comunidades vibrantes y diversas en todo el mundo.