It: Chapter 2 aterroriza la taquilla en México y recauda 178.7 millones de pesos durante el fin de semana

Dirigida por el argentino Andy Muschietti, It: Chapter 2, la segunda parte de la nueva versión cinematográfica del clásico de Stephen King, lidera la taquilla en México con ganancias cercanas a los 197 millones de pesos.

Entre el 6 y el 8 de agosto, la cinta de terror recaudó 178.7 millones de pesos, que sumados a los ingresos obtenidos en su pre-estreno, dio un total de 196.9 millones de pesos.

El segundo lugar en la taquilla fue ocupado por Angry Birds 2, con ganancias por 24.8 millones de pesos.

En tanto, según los datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), el tercer lugar corresponde a Agente Bajo Fuego, que recaudó 15.4 millones de pesos.

El top 10 de la taquilla se completó de la siguiente manera:

4.- Yesterday – 9.8 millones de pesos

5.- Once Upon a Time… in Hollywood – 9 millones de pesos

6.- La Vida Secreta de tus Mascotas 2 – 6 millones de pesos

7.- Como si Fuera la Primera Vez – 4.9 millones de pesos

8.- Mi Amigo Enzo – 4.2 millones de pesos

9.- Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad – 3.4 millones de pesos

10.- Sonora -2.2 millones de pesos

Fuente: Sin Embargo