Irregularidades de Pensiones e Ichisal continuarán en el “limbo” legislativo

Noticias de Chihuahua.-

Las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2017 de Pensiones y del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) se encuentran en el limbo legislativo, ya que a un año de que los diputados votaran en contra de que se denunciaran las irregularidades millonarias, la comisión de fiscalización no las ha presentado de nuevo ante el Pleno para una nueva votación.

Cuando fueron presentadas estas cuentas no se lograron la votación requerida para aprobar las denuncias o rechazarlas, sin embargo la mayoría del PAN y partidos aliados lograron que estas cuentas fueran enviadas de nueva cuenta a comisión y es ahí donde no los diputados no han establecido el proceso que deben seguir los dictámenes.

La secretaria de la comisión de fiscalización, Rocío González, señaló que aún no determinan que proceso debe seguir un dictamen de cuenta pública regresado a comisiones, porque si bien es cierto que la ley orgánica del poder legislativo establece que una vez regresado un dictamen deberán esperar un año para volver a presentarlo, no se específica si pasa lo mismo con las cuentas públicas.

“No alcanzamos a determinar si hay una prescripción, la ley dice que tienes que esperar un año pero se trata de una cuenta pública y debe tener otro tratamiento y es lo que tendremos que definir en comisión”, puntualizó la legisladora, quien añadió que de igual forma ya hay denuncias en la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades encontradas en las cuentas públicas y esas correrán su proceso.

En el caso de Ichisal, el informe técnico presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la comisión de fiscalización del Congreso del Estado, confirma las irregularidades cometidas por la farmacia Egro, contratada por el Instituto Chihuahuense de la Salud, pues se comprobó compra de medicamentos con sobreprecios por encima del 170 por ciento.

En el caso de Pensiones, mil 537 millones 364 mil 141 pesos por concepto de aportaciones patronales de los empleados afiliados del Gobierno del Estado y sus organismos públicos.

En esta cuenta pública se detalló que 46 dependencias de Gobierno del Estado retuvieron el pago para prestaciones de servicio social, encontrándose la Secretaria de Hacienda con una retención de 354 millones 820 mil 600 pesos; la Universidad Autónoma de Chihuahua con 483 millones 261 mil 921 pesos; la Junta Municipal de Agua y Saneamiento con 308 millones 251 mil 514 pesos; y el Instituto Chihuahuense de la Salud con 118 millones 110 mil 326 pesos.