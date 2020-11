Irán a paro policías estatales por falta de prestaciones y retroactivo

Noticias de Chihuahua.-

Elementos de las diversas corporaciones de seguridad del Estado convocaron a un paro de labores el próximo lunes 30 de noviembre a las 8:00 de la mañana para exigir el pago de prestaciones y el retraoctivo del aumento salarial.

A través de un mensaje, se llamó a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que incluye a la Policía Procesal, Vialidad y Servicios Periciales, para que acudan a Palacio de Gobierno la siguiente semana.

Asimismo se exhortó a que todos los elementos trabajen bajo protesta durante todo diciembre para no desatender las labores de seguridad pública.

Esto porque la mayoría de los policías en el estado no han recibido la primera parte del aguinaldo tal y como siempre se había hecho en la segunda quincena de noviembre.

El mensaje íntegro que se difundió entre la corporación es el siguiente:

El motivo del siguiente mensaje es comunicarles e invitarlos a que se estará llevando a cabo un paro de labores momentáneo frente al palacio del gobierno el lunes 30 de Noviembre de 8:00-12:00 horas, a causa de que a la mayoría de los policías en el estado no se nos pago en tiempo y forma la primera parte del aguinaldo tal y como siempre se había hecho y acostumbrado la segunda quincena del mes de Noviembre, ya es tiempo de que en especial este gobierno y los que vengan se den cuenta de que sus policías son aún más importantes que sus diputados y sus secretarios y seamos atendidos y respetados en nuestros derechos y prestaciones, así mismo exigiremos el pago de los retroactivos pendientes y que hasta la fecha no nos han dicho nada, de igual manera les informamos que estaremos trabajando bajo protesta todo el mes de Diciembre, no obstante nunca desatendiendo la seguridad de los chihuahuenses, que a nosotros si nos interesa y nos preocupa preservar la tranquilidad del estado.

Atte.

Policías con dignidad y profesionalidad del estado de Chihuahua.

(CES, SSPE, AEI, Policía Procesal, Vialidad, Servicios Periciales).