Invitan Estado y Municipio a «Chihuahua Recicla 2025”; intercambia basura por árboles

El Gobierno del Estado, Gobierno Municipal y empresas participantes, invitan a participar en el evento anual «Chihuahua Recicla» edición 2025, «RECICLA CONMIGO”, donde ciudadanos y empresas podrán intercambiar basura electrónica, cartón, PET, papel y vidrio, por árboles, a fin de crear consciencia en el cuidado del medio ambiente.

Por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) y la Dirección de Servicios Públicos Municipales (SPM), se realizará este evento el viernes 17 y sábado 18 de octubre, de 9:00 am a 5:00 pm, en la Plaza del Ángel, donde se tendrá un carril confinado en el cual podrán acceder en su vehículo y desde ahí entregar su material a reciclar.

Víctor Méndez, director estatal de Ecología, de la SDUE, indicó que, desde el inicio de esta administración, dicha iniciativa ha recolectado 171 toneladas de residuos electrónicos. Esto suma a 17 toneladas, del programa del Estado “Juntos Podemos Ayudar Más”, que busca reunir fondos para dar soporte a asociaciones dedicadas a apoyar a niñas y niños con cáncer.

Por su parte, José Luis de Lamadrid, director de Servicios Públicos Municipales, destacó que los árboles que intercambiarán por residuos son: Encino Verde, Encino Chihuahuense, Fresno, Pirul Chino, Jacaranda, Pata de vaca, Palma abanico, Huizache, Palo verde y Cedro blanco.

Asimismo, reiteró que dichas acciones en conjunto con Gobierno del Estado, han logrado que desde el 2023 que se ha venido realizando esta alianza, se recolectaran 96.5 toneladas de residuos de este tipo.

Ambos funcionarios, recalcaron la importancia de este tipo de actividades que buscan valorizar y aprovechar los residuos para su adecuado manejo y que de esta manera se incorporen nuevamente a las cadenas productivas, al mismo tiempo que se evita su envío a los rellenos sanitarios, o en el peor de las situaciones, a tiraderos o arroyos.