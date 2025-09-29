Invitan al Festival del Chipotle 2025 en Camargo

_-Se celebrará del 3 al 5 de octubre y contará con zona gastronómica, venta de productos locales y regionales, entre otras actividades_

Del 3 al 5 de octubre, el Estadio Alonso Ronquillo de Camargo será sede de la cuarta edición del Festival del Chipotle, un evento 100 por ciento familiar organizado por el Ayuntamiento y respaldado por el Gobierno del Estado.

Colaboran las secretarías de Desarrollo Rural (SDR), de Cultura, de Desarrollo Humano y Bien Común, y de Turismo.

El evento ofrecerá una amplia zona gastronómica, venta de productos locales y regionales, además de un pabellón de expositores agroindustriales que han sido apoyados mediante programa de Valor Agregado por la Dirección de Agronegocios de la SDR, con productores de distintos municipios de la región centro-sur.

Durante la presentación, Alejandro Galicia, jefe del departamento de Agroindustria de la dependencia estatal, subrayó la relevancia de impulsar este tipo de encuentros.

“En Chihuahua, la producción de chipotle se concentra en Camargo, Saucillo, La Cruz, San Francisco de Conchos y Delicias. Este festival no solo resalta su valor agroindustrial, sino que abre oportunidades de comercialización y fortalece el trabajo hacia la Indicación Geográfica del Chile Chipotle de Chihuahua”, dijo.

Por su parte, Pedro Acosta, director de Desarrollo Rural de Camargo, destacó la importancia de este festival que coloca al chipotle como producto estrella de la región y genera una significativa derrama económica.

“Agradecemos el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la gobernadora Maru Campos, por hacer posible este tipo de eventos que reafirman la identidad de Camargo y ponen en alto el nombre del chipotle, un producto reconocido a nivel nacional e internacional”, mencionó.

Con una asistencia récord de más de 9 mil visitantes en 2024, la edición 2025 del Festival del Chipotle proyecta consolidarse como uno de los eventos más importantes de la región.

En el estado de Chihuahua, la producción de chipotle alcanza un volumen anual estimado entre 20 mil y 25 mil toneladas, lo que representa un valor económico cercano a los 765 millones de pesos.

Este cultivo es considerado un producto de valor agregado del chile verde, al transformar su producción primaria en una agroindustria con gran impacto en la economía regional y con potencial de posicionamiento nacional e internacional.

El Gobierno del Estado invita a toda la ciudadanía a disfrutar de este espacio cultural, gastronómico y familiar que celebra la riqueza y el valor del chipotle chihuahuense.

Entre las atracciones de la cartelera artística y cultural destacan:

• Viernes 3 de octubre: Obra de teatro “Siempre es antier”, “Tres guitarras y una voz”, “Estesis”, homenaje a Juan Gabriel y Mariachi Zapopan

• Sábado 4 de octubre: Betty Barraza, Grupo Dinastía, Omawari, Tito Talamantes “El Colibrí” y la tradicional Guerra de Bandas

• Domingo 5 de octubre: Adrián Sax, La Crda Rock Banda, Ocho Segundos y un concurso gastronómico con platillos elaborados a base de chipotle