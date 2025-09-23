Invitan al Festival de Otoño Cuauhtémoc 2025

– _Del 26 al 28 de septiembre en el campo 12B, ubicado en el kilómetro 32 del Corredor Comercial Manitoba_

La Secretaría de Turismo, a través del programa “Chihuahua es para ti, ¡Conócelo!” anunció la realización este fin de semana, del Festival de Otoño Cuauhtémoc 2025.

Anteriormente conocido como el Festival de la Calabaza, se distingue por ofrecer un espacio de tradición, convivencia y promoción del turismo, además de integrar a las tres culturas que distinguen a la región: menonita, rarámuri y mestiza.

Las actividades se desarrollarán del 26 al 28 de septiembre en el campo 12B, situado sobre el kilómetro 32 del Corredor Comercial Manitoba, donde se esperan más de 35 mil visitantes de diversas regiones del estado, del interior del país, así como de Canadá, Estados Unidos y Paraguay.

Tendrá un horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche y ofrecerá una amplia oferta cultural, turística y gastronómica. La entrada tendrá un costo de 200 pesos por vehículo.

Entre las actividades destacan conciertos, shows infantiles, obras de teatro, rodeo, exhibición de ganado, tren infantil, subasta de caballos, show de perros, así como exposiciones y venta de productos regionales.

En el área gastronómica habrá repostería y platillos típicos menonitas, así como una variedad de opciones locales. Además, cerca de 60 módulos ofrecerán productos y servicios de la región.

Habrá un ambiente familiar y todo lo recaudado se destinará en apoyo a casas hogar, centros de rehabilitación, asociaciones que apoyan a niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, así como a instituciones de la comunidad.

La presentación del evento estuvo encabezada por Germán Orrantia, director de Promoción Turística; Abraham Siemens, organizador del festival y Verónica Escalante, directora de Desarrollo Económico y Turístico del Ayuntamiento de Cuauhtémoc.

Para más información y consultar el calendario de eventos del programa “Chihuahua es para ti, ¡Conócelo!”, se invita a seguir las redes oficiales: @TurismodeChihuahua y @Chihuahuaesparati.