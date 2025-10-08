Invitan al concierto “Elvis Sinfónico” este viernes en el Teatro de los Heroes

La Asociación Filarmónica de Chihuahua presenta Elvis Sinfónico, un espectacular concierto en el que la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua se une al talento internacional de Victor Treviño Jr. para ofrecer una poderosa interpretación sinfónica del legado musical de Elvis Presley, el artista más icónico del siglo XX.

El evento se llevará a cabo este viernes 10 de octubre a las 8:00 p.m. en el Teatro de los Héroes, bajo la dirección del reconocido maestro Jay Dean, en una noche donde el rock y la música sinfónica se encontrarán sobre el escenario para ofrecer una experiencia inolvidable al público chihuahuense.

Victor Treviño Jr., originario de Fort Worth, Texas, es el actual ganador del título Ultimate Elvis Tribute Artist otorgado por Elvis Presley Enterprises, y ha

Hawái y Alabama. Reconocido por su capacidad de recrear todas las etapas del repertorio de Elvis (desde el rock explosivo de los años 50 hasta las majestuosas presentaciones de Las Vegas), Victor ha llevado su interpretación a escenarios de todo el mundo, colaborando incluso con músicos y colaboradores originales del propio Elvis.

Esta presentación contará con los arreglos sinfónicos de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, una de las agrupaciones musicales más destacadas del norte del país, reconocida por su versatilidad y compromiso con propuestas que acercan la música orquestal a nuevos públicos.

La dirección musical estará a cargo de Jay Dean, director artístico con una destacada trayectoria internacional en ópera y música sinfónica. Ha trabajado con artistas de talla mundial como Plácido Domingo, Yo-Yo Ma e Itzhak Perlman, y ha dirigido orquestas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Su experiencia garantiza una producción de alto nivel artístico.

Los Boletos están ya a la venta en Startickets.mx con un costo de: VIP $1,750, Oro $1,350, Plata $780, Bronce $550.