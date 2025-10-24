Invitan a la tercera Feria de Mascotas en el Manuel Almanza

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes extendió la invitación al público en general para asistir a la tercera Feria de Mascotas que se realizará en el Estadio Manuel Almanza de la Ciudad Deportiva.

El evento se realizará el próximo 01 de noviembre de 2:00pm a 8:00pm con actividades enfocadas a promover la adopción de mascotas y el cuidado animal.

Se contará con la presentación de expositores especialistas en cuidado animal, así como módulos de vacunación antirrábica y desparasitación.

Asimismo, se realizarán pasarelas de mascotas en adopción, concurso de disfraces, obras de teatro, exhibiciones K-9, así como más de 200 obsequios por parte de los expositores.

También habrá área de comida tanto para personas como para mascotas, venta de productos, donación de árboles, entre otras actividades.

El costo para acceder al evento es un kilo de alimento para mascotas, todo lo recaudado se entregará a albergues para animales.

Asimismo, quienes deseen asistir con sus mascotas es necesario que los lleven con correa y/o jaula, que no estén en celo y que estén en buen estado de salud.

Loera Talamantes destacó que aún hay stands disponibles para quienes ofrecer con sus productos y/o servicios, las personas interesadas pueden comunicarse al 614-269-81-29. Agregó que al mismo número se pueden enviar imágenes de mascotas fallecidas para incluirlas en un homenaje que se presentará en la feria.