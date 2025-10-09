Invitan a la Feria de Empleo de la Inclusión con más de 2 mil 200 vacantes

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio Estatal de Empleo (SEE) invita a la Feria de Empleo de la Inclusión, en la cual se ofertarán más de 2 mil 200 vacantes.

El evento se desarrollará el 13 de octubre de 9:00 a.m. a 3:00 p.m en el Centro de Exposiciones y Convenciones “Expo Chihuahua” y está dirigido a personas de grupos vulnerables, con discapacidad, adultas mayores, en proceso de reinserción social, víctimas de delito, de grupos étnicos, madres solteras, entre otros.

El titular de la STPS, Diódoro Siller, informó que en esta ocasión participarán más de 80 empresas del ramo manufacturero, hotelero, de autoservicio, salud, restaurantero, seguridad privada e industria. Para el público en general habrá más de 1,200 puestos disponibles.

Además de empleo, las y los asistentes podrán obtener documentos oficiales gratis, ya que 20 dependencias gubernamentales llevarán sus servicios sin costo, como el Servicio de Administración Tributaria Chihuahua (SAT), la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Salud, Registro Civil, Centro de Conciliación Laboral (CCL), entre otras.

Siller explicó que la Feria se lleva a cabo el marco del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, declarado en 1992 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, para promover los derechos y bienestar de las personas en esta condición.