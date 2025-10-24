Invitan a “Entre vinos y tradición” el próximo 1 de noviembre en Delicias

La secretaria de Turismo dio a conocer el evento “Entre vinos y tradición” se llevará a cabo el 1 de noviembre en Delicias.
Dafne Garcia jefe de vinculación turística destacó que estas actividades son para fomentar la gastronomía y vino de de Chihuahua.
Será realizada en el Museo del desierto con un precio de entrada de 340 pesos con un horario de 2 pm a 9pm con la adquisición de una copa edición especial del evento para degustar vino.
Participarán 16 casas vitivinícolas, cerveza artesanal y 2 casas de sotol de Chihuahua, se espera un ambiente cien por ciento familiar y música en vivo con temática del día de muertos, destacado a nivel estatal ante el gran evento que se avizora en el mes de noviembre México selección.