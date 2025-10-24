Invitan a “Entre vinos y tradición” el próximo 1 de noviembre en Delicias

La secretaria de Turismo dio a conocer el evento “Entre vinos y tradición” se llevará a cabo el 1 de noviembre en Delicias. 

Dafne Garcia jefe de vinculación turística destacó que estas actividades son para fomentar la gastronomía y vino de de Chihuahua. 

Será realizada en el Museo del desierto con un precio de entrada de 340 pesos con un horario de 2 pm a 9pm con la adquisición de una copa edición especial del evento para degustar vino. 

Participarán 16 casas vitivinícolas, cerveza artesanal y 2 casas de sotol de Chihuahua, se espera un ambiente cien por ciento familiar y música en vivo con temática del día de muertos, destacado a nivel estatal ante el gran evento que se avizora en el mes de noviembre México selección. 

octubre 24, 2025 9:22 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua