Invitan a empresarios a Expo Normativa 2025 este 10 de noviembre

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Armando Gutierrez Cuevas acompañado por Paulo Barbosa del comité industrial verde Canacintra dieron a conocer que este 10 de noviembre se llevará a cabo en el Salón Villarreal.

Expo Normativa se realiza desde hace siete años para cumplir con la tramitología y difundir con la mipymes y lo que se requiere para la formación empresarial, se contarán con conferencias de instituciones gubernamentales, networking y regulación de la mejor manera.

La normativa es complicada en México, por lo cual se dará un acercamiento de empresas con dependencias y dar la vinculación con el personal gubernamental adecuado.

A decir de líder de la transformación se dará el diálogo proactivo con autoridades con normas de cumplimiento y no recaudatorio de ingresos, por ello este año se unen algunas instituciones para hacer procesos menos laboriosas, se esperan 200 personas a este evento el cual será totalmente gratuito.

Tan solo en el país se dan hasta 700 horas para una declaración del SAT, cuando en Estados Unidos son 175 horas o menos, es complicado el dar más empresas para México.

Entre las dependencias se encuentra el Gobierno municipal con la dependencia Desarrollo Económico y Competitividad, Protección Civil Municipal y Desarrollo Urbano, Servicio de Administración Tributaria , secretaria de Economía, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico y maás.