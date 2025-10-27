Invitan a convocatoria para el Foodex 2026 en Japón

Las Secretarías de Desarrollo Rural, así como de Innovación y Desarrollo Económico invitan al sector agroindustrial y empresas chihuahuenses para participar en la convocatoria de Foodex 2026, evento que se realizará en Japón con la finalidad de promocionar productos locales con miras a la exportación.

La convocatoria estará vigente del 03 al 28 de noviembre o hasta agotar los espacios disponibles, mientras que el Foodex se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo del 2026.

El Gobierno de Chihuahua apoyará con los gastos del stand para que 6 empresas formalmente establecidas y 3 empresas de reciente desarrollo puedan ofrecer sus productos en el Pabellón México.

De manera particular se busca promocionar empresas dedicadas a la venta de carne de res fresca, nuez, manzana procesada, vinos y sotol.

octubre 27, 2025 11:26 am

