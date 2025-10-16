Invita Transporte a cuidar las nuevas unidades de Bowí

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), invita a las y los usuarios a cuidar las nuevas unidades del Bowí, modelo 2026.

Para conservar en buen estado estas unidades y garantizar un servicio seguro y eficiente, Bowí recomienda:

•Hacer un uso adecuado de los espacios de la unidad

•Mantener las unidades limpias

•Evitar actos de vandalismo o daños al interior

•Respetar los asientos azules preferenciales

•Tomar precaución al descender, la puerta emite un sonido y una luz verde cuando es seguro salir, y una luz roja preventiva cuando está por cerrarse

•Reportar cualquier incidente al BowíChat (614) 512 93 86

Estas unidades cuentan con una amplia gama de comodidades por lo que su cuidado es importante para mantener un transporte de calidad en la ciudad.