Invita Salud a donar sangre este martes 14 en Plaza Villa de Chihuahua capital

Noticias de Chihuahua.-

La Secretaría de Salud de Chihuahua a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), invita a la población del municipio de Chihuahua a participar en la campaña de donación altruista de sangre que se llevará a cabo en la Plaza Villa este martes 14 de julio.

“Queremos mantener la cultura de donación de sangre de manera altruista, la cual ha distinguido a Chihuahua por muchos años. Tan solo una unidad de sangre puede ayudar hasta a tres personas”, indicó el director del CETS, Gilberto Grijalva Saavedra.

El funcionario estatal informó que con estas acciones se busca incrementar el abasto de unidades de sangre, para apoyar a quienes por diversas circunstancias las requieren.

La atención a las y los voluntarios, comenzará a partir de las 8:30 de la mañana y concluirá a la una de la tarde, por lo que se solicita a las personas interesadas, llegar temprano.

Quienes acudan deberán presentar una identificación oficial con fotografía, tener de 18 a 65 años de edad y pesar más de 50 kilos, no mostrar signos de intoxicación por alcohol o drogas, no tener o haber tenido tatuajes, perforaciones, acupuntura o depilación por electrólisis en los últimos 12 meses.

Además, es importante, dijo, que no hayan padecido hepatitis después de los 10 años de edad, al igual que no haberse vacunado en los últimos 28 días, no encontrarse en periodo de embarazo o lactancia, ni haber tenido cirugías, parto o cesárea en los últimos 6 meses.

Destacó que para este proceso, previamente se tomará la temperatura y se les aplicará gel antibacterial, además deberán seguir las instrucciones y recomendaciones del personal encargado, así como portar cubrebocas en todo momento, y en caso de no contar con uno, se les proporcionará en dicha unidad médica.

Aseguró que todas las áreas serán desinfectadas constantemente con el fin de evitar el riesgo de cualquier enfermedad infectocontagiosa.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud reafirma su compromiso con la ciudadanía, de trabajar en favor de la salud de las y los chihuahuenses.