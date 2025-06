Invita regidor Omar Márquez a participar en la convocatoria y foros para el Presupuesto Participativo 2026

El secretario de la Comisión de Participación Ciudadana, Omar Márquez invitó a los ciudadanos a participar en la convocatoria del Presupuesto Participativo 2026 en donde los interesados en realizar mejoras para su colonia o la ciudad podrán ingresar sus proyectos.

Es hasta el 1 de agosto, cuando podrán ingresar sus propuestas, a la página de https://www.municipiochihuahua.gob.mx/, todos aquellos que acrediten habitar en el municipio de Chihuahua.

Es importante mencionar que se desarrollarán 25 foros informativos del 9 al de 13 junio en diferentes centros comunitarios y dependencias municipales, en donde las y los ciudadanos podrán consultar cualquier duda, recibirán de manera general y detallada lo establecido en la convocatoria, así como toda la información requerida para desarrollar e ingresar su proyecto.

Fechas de Foros Informativo:

Lunes 9 de junio 18:00 horas

• Gimnasio Tricentenario, ubicado en Av. Homero 330.

• Mediateca Municipal, ubicada en en Av. Teófilo Borunda 1617.

• CEDEFAM Valle Dorado, ubicado en C. Dinosaurio y C. Allosaurio col. Valle Dorado.

• Centro Comunitario Cerro Prieto, ubicado en C. Óscar Ornelas #509 Col. Cerro Prieto.

• Centro Comunitario Riberas de Sacramento, ubicado en C. Río San francisco y c. rio gambia 22304 col. Riberas de Sacramento.

Martes 10 de junio a las 18:00 horas

• Centro Comunitario Vida Digna, ubicado en C. Lenteja s/n Col. Vida Digna.

• Centro Comunitario Villa Nueva, ubicado en C. Hermanos Flores Magón s/n col. Villa Nueva.

• Centro Comunitario Cerro de la Cruz, Ubicado en C. 64 #1812 col. Cerro de la Cruz.

• CEDEFAM Punta Oriente, Ubicado en C. Punta el Alamillo y C. Punta las Guardias Sector Punta Oriente.

• Lobby de Desarrollo Urbano y Eecología, ubicado en Av. Silvestre Terrazas 1108 Col. Campesina Nueva.

Miércoles 11 de junio a las 18:00 horas.

• Centro Comunitario Chihuahua 2000, ubicado en C. Simón Sarlat Nava 702, Chihuahua 2000.

• Centro Comunitario Colinas del Sol, ubicado en Av. de las Águilas s/n Col. Colinas del Sol.

• Lobby del Consejo de Urbanización Municipal, ubicado en C. 4a 3610 Col. Santa Rosa.

• CEDEFAM Palestina, ubicado en Av. Palestina #9511 C. Tabalaopa.

• Centro Comunitario San Quintín, ubicado en C. Bahía de San Quintín y Av. Nuevo Milenio Jardines Universidad.

Jueves 12 de junio a las 18:00 horas.

• Centro Comunitario Saguaros, ubicado en Av. Guillermo Prieto Luján s/n Col. Sahuaros.

• Casa de la Juventud, ubicada en Av. de la Cantera s/n Campestre.

• Centro Comunitario Villa Juárez, ubicado en C. Tercera s/n Villa Juárez.

• Centro Comunitario Arturo Gamiz, ubicado en C. Fco. Villa 614 Cerro Coronel.

Viernes 13 de junio 18:00 horas.

• Centro Comunitario Insurgentes, ubicado en C. Unidad Popular 10210 Col. Insurgentes.

• CEDEFAM Vallarta, ubicado en C. Manuel González Cossio 7300 Infonavit Nacional.

• Centro Comunitario Valle de la Madrid, C. 72 s/n Col. Cerro de la Cruz.

• Polideportivo Luis H. Álvarez – (Lobby de canchas de ráquetbol), ubicado en C. Monte Real 11740 Quintas Carolinas.

• Centro Comunitario, Jardines del Saucito, ubicado en C. Sierra Torrecillas 323 Col. Jardines del Saucito.