Invita regidor Luis Villegas a aprovechar descuento en el predial antes de que culmine marzo

El regidor presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación en el Ayuntamiento capitalino, Luis Villegas, convencido de que los recursos que llegan al Municipio son aplicados en obra y servicios, invitó a los contribuyentes del predial que aún no lo han pagado, a aprovechar el descuento del 4% en lo que queda del mes de marzo.



“Regularizarnos es algo que nos va beneficiar a todas y todos. También hacer el reconocimiento a quienes ya hicieron su pago que gracias a ellos se llevan más de mil 35 millones de pesos recaudados que irán destinados a obras básicas que requiere la Ciudad”.

Cabe recordar que pueden pagar a seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte y BBVA, pagando el Predial de manera presencial en cajas receptoras de la Tesorería Municipal.

O bien, se puede hacer el pago de este impuesto en una sola exhibición con el estado de cuenta en los bancos BBVA, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio, Azteca, o en los establecimientos de Oxxo, Alsuper y Smart.

En la página del Gobierno Municipal pueden ponerse al corriente: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/. Para dudas pueden marcar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.

Horario y ubicación de las cajas de Tesorería

CENTRO

Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina), calle Victoria #14 colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

Consejo de Urbanización Municipal (CUM) calle Cuarta #3610, esquina con calle Ochoa, colonia

Santa Rosa.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

NORTE

Alsuper Nogales, local 6 (a un costado de la tienda) avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito

Universitario local #6.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Parque Fundadores, (antes Huerta Legarreta) calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco

Cibernético.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes

Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

SUR

Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm.

Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.