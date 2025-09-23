Invita Nancy Frías a Feria de Servicios en la colonia Antorcha Popular

Con el compromiso de acercar beneficios y apoyos que impacten de manera directa en la calidad de vida de las familias, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Nancy “La China” Frías, invita a la ciudadanía a participar en la Feria de Servicios “La China en tu Colonia”, que se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre, de 4:00 a 8:00 de la tarde, en el parque de la colonia Antorcha Popular.

En esta feria se ofrecerán servicios gratuitos y accesibles en distintas áreas de interés comunitario, tales como:

• Atención médica básica

• Vacunación contra el sarampión

• Revisión odontológica preventiva

• Desparasitación y vacunación de mascotas

• Donación de árboles de ornato y semillas de hortaliza

• Descuentos y convenios con la JMAS

• Programa de mejoramiento de vivienda COESVI

• Módulo de Atención ICHIJUV

• Módulo de renovación de licencia de conducir

• Donación de lentes

• Pago de predial en el TesoMóvil

Al respecto, La China Frías destacó que la finalidad de este encuentro es estrechar la relación con la comunidad y dar respuesta a las principales necesidades sociales:

“Estas ferias nacen del compromiso de estar cerca de las familias y de trabajar hombro con hombro para atender lo que más les preocupa. Queremos que cada vecina y vecino sienta que tiene un espacio donde puede ser escuchado y acompañado. Mi responsabilidad no es solo legislar, sino también gestionar y abrir puertas para que los apoyos lleguen de verdad a la gente”.

Asimismo, la legisladora subrayó que este tipo de actividades son parte de un esfuerzo permanente por construir un Chihuahua más equitativo y solidario:

“Cuando los servicios llegan directamente a las colonias, estamos dando un mensaje muy claro: que la política sirve cuando se traduce en beneficios reales para la gente. Yo quiero que cada persona sienta que cuenta con una aliada que no solo escucha, sino que también actúa para mejorar su vida diaria”.