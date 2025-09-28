Invita Municipio a participar en el Programa Escuelas Competitivas 2025

Mañana 29 de septiembre abre la recepción de documentos de esta convocatoria que busca equipar escuelas

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de septiembre de 2025.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a instituciones educativas públicas de nivel básico, medio superior y formadoras de docentes de la ciudad a participar en el Programa Escuelas Competitivas 2025, para contribuir a mejorar las condiciones de aprendizaje mediante el equipamiento de las escuelas.

Las solicitudes deberán presentarse con los documentos requeridos, debidamente llenados:

Formato A – Adhesión al programa: datos generales de la escuela (nombre, clave, domicilio, teléfono, nivel, sistema, turno, matrícula y personal), así como nombre y contacto de la persona titular de la dirección, presidencia y tesorería de la Asociación de Padres y Madres de Familia.

Formato B – Solicitud por escrito: carta firmada y sellada por la dirección y la Asociación de Padres y Madres de Familia, indicando el equipamiento solicitado y su justificación.

Formato C – Evidencia fotográfica: imágenes del área donde se instalará el equipamiento.

Formato D – Carta compromiso: compromiso de colaboración con programas municipales de prevención, salud mental y formación humana.

Formato E – Listado y presupuesto: relación del material solicitado, presupuesto desglosado y cotización de proveedor acorde al giro

La recepción de solicitudes se realizará del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2025 en la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en calle Segunda número 4, colonia Centro, segundo piso, en el Departamento de Infraestructura Educativa. El horario de atención será de lunes a jueves de 9:00 a 15:30 horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas.

El trámite es gratuito y debe realizarse únicamente ante el Departamento de Infraestructura Educativa. Tendrán prioridad las escuelas que no hayan sido beneficiadas anteriormente o que se encuentren en zonas de alta o muy alta marginación del municipio.

Consulta la convocatoria completa y descarga los formatos necesarios en la página oficial del Municipio de Chihuahua: www.municipiochihuahua.gob.mx/Convocatorias.

Los resultados serán publicados en los medios oficiales del Gobierno Municipal. Para mayor información, está disponible el teléfono 614-200-4800 o el 072, extensiones 6509 y 6517, con atención directa en el Departamento de Infraestructura Educativa.