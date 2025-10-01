Invita Municipio a las escuelas de la capital a participar en el Concurso de Altar de Muertos 2025

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a instituciones de nivel básico, medio superior y superior a participar en el Concurso de Altar de Muertos 2025, con el objetivo de preservar y difundir las tradiciones mexicanas, además de fomentar la creatividad estudiantil.

Requisitos de inscripción:

● Entregar en la Subdirección de Educación oficio dirigido al Presidente Municipal, Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza

● Vigencia del registro: desde el 01 hasta el 30 de octubre.

● Documentos que acrediten a la persona autorizada para administrar recursos de la institución, junto con identificación oficial vigente (original y copia).

Premiación:

● 1er lugar: $25 mil pesos.

● 2do lugar: $15 mil pesos.

● 3er lugar: $10 mil pesos.

El montaje de los altares se realizará el 1 de noviembre a partir de las 09:00 horas en la Plaza de Armas, donde permanecerán hasta el 3 de noviembre. Solo habrá 11 espacios disponibles, los cuales se asignarán conforme al orden de inscripción.

Los altares deberán medir 3 metros de largo por 2.10 metros de ancho, tener 3 o 7 niveles, y representar a personajes históricos, sociales o educativos del estado de Chihuahua. La ambientación deberá ser tradicional, y cada equipo contará con 5 minutos para la exposición. La evaluación se realizará el 2 de noviembre.

Consulta la convocatoria completa en la página oficial del Municipio de Chihuahua: www.municipiochihuahua.gob.mx/Convocatorias.

Todas las escuelas recibirán reconocimiento por su participación. Para más información, comunicarse al 614-200-48-00 o 072, extensiones 6518 o 6582, o acudir a las oficinas de la Subdirección de Educación en Av. Juárez y C. Segunda No. 4, Col. Centro, en horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas.