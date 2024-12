Invita Municipio a formar parte de las filas del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate de Chihuahua

A través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, ISSCUU, el Gobierno Municipal abrió la convocatoria a mujeres y hombres con deseos de servir a su comunidad a formar parte del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate.

Los interesados en participar en la convocatoria para iniciar el proceso de selección y reclutamiento, deberán entrar al sitio oficial http://registro.policiachihuahua.gob.mx//

Entre los requisitos se encuentra: bachillerato terminado, edad entre 19 y 34 años, así como presentar y acreditar todos los exámenes y evaluaciones que realice el ISSCUU.

Además, es necesario contar con estatura mínima de 1.65 m en el caso de los hombres y 1.55 m para mujeres, disponer de buena salud física y mental, tener licencia de conductor (chofer particular), hombres presentar cartilla del SMN liberada y en todos los casos tener buena conducta y no haber sido condenado (a) por delitos dolosos ni ser sujeto de proceso penal.

Es indispensable no contar con antecedentes policiacos en los últimos 3 años y no ser reincidente; no hacer uso de sustancias sicotrópicas, estupefacientes ni padecer alcoholismo y aceptar sin reserva alguna los resultados de reclutamiento, selección y evaluación de control de confianza.

Finalmente, no haber obtenido resulta de “no aprobación” en evaluaciones de control de confianza en un término de un año al momento del registro en la convocatoria.

El Gobierno Municipal aclara que habrá un proceso de preselección con varias etapas y su duración dependerá de la cantidad de aspirantes.

Este proceso constará de examen físico, examen médico, examen psicométrico, entrevista inicial investigación del entorno económico y examen de control de confianza, cuyos resultados se mostrarán a través del portal de internet: http:registro.policiachihuahua.gob.mx, con el número de folio que se generó al hacer el registro.

Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir de lunes a viernes al ISSCUU, ubicado en la avenida Pacheco y Pedro Meoqui de la colonia Lealtad ll, a un costado de la comandancia Sur, en horario de 08:00 a 16:00 horas.

Es importante mencionar que la presente convocatoria ofrece oportunidades equitativas y sin discriminación, garantizando la equidad en las oportunidades de reclutamiento, empleo y la búsqueda de proporción de género en las filas y se reserva el derecho de admisión por el incumplimiento a los requisitos del perfil.