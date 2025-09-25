Invita Municipio a conferencia “Construyendo un sentido” con Farid Dieck este 30 de septiembre

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a la ciudadanía a la conferencia magna “Construyendo un sentido”, impartida por el psicólogo y conferencista internacional Farid Dieck, este 30 de septiembre a las 8:30 de la mañana en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo.

La actividad forma parte del cierre de la Semana de la Salud Mental, que se desarrolla del 23 al 30 de septiembre, en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio.

La conferencia de Farid Dieck abordará la importancia de la salud mental y la necesidad de dar sentido a la vida, especialmente en un contexto donde la prevención del suicidio es prioridad.

El acceso al evento es gratuito, pero requiere registro previo a través del código QR disponible en las redes sociales del IMPAS. Una vez realizado el registro, los boletos pueden recogerse en:

Oficinas del IMPAS en la calle Sexta y Mina (edificio de Tesorería Municipal).

Módulo en calle Cuarta, frente al parque Vallina.

Unidades Básicas de Rehabilitación, Esperanza, Villa Juárez y Nombre de Dios.

Con esta conferencia, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar acciones en favor de la salud mental de las y los chihuahuenses, brindando espacios de reflexión, acompañamiento y apoyo.