Invita la UACH al Festival En Corto; promueven talento joven del cine mexicano

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), invita al público en general a asistir al Festival En Corto, un evento que celebra el talento emergente del cine nacional y que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre en las instalaciones de Cinemex Plaza Hollywood.

El festival tiene como objetivo visibilizar el trabajo de jóvenes cineastas que, a través de sus cortometrajes, abordan temas sociales, culturales y artísticos desde una perspectiva fresca, crítica e innovadora.

La jornada cinematográfica comenzará a las 7:00 de la tarde con una alfombra roja, donde se contará con la presencia de directores, actores y productores de las obras seleccionadas.

Posteriormente, se llevará a cabo la proyección oficial de los cortometrajes participantes y, al finalizar, se realizará la ceremonia de premiación, reconociendo a lo mejor del talento presente.

Este evento forma parte del compromiso de la UACH por fomentar la creación audiovisual, promover el arte cinematográfico y generar espacios de expresión y visibilidad para las nuevas voces del cine mexicano.