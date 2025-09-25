Invita la Facultad de Artes de la UACH a curso exprés de cerámica durante el mes de octubre

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua lanzó una invitación abierta al público en general para participar en su curso exprés de cerámica, el cual se llevará a cabo durante el mes de octubre.

Este taller está programado para realizarse los días 4, 11, 18 y 25 de octubre, en un horario de 10:00 a. m. a 12:00 p.m., dentro de las instalaciones de la facultad. El curso estará a cargo de la maestra en artes Maribel Talavera, quien guiará a los participantes en dos técnicas distintas: “Vasija Paquimé en torno” y “Tazas espeluznantes”. 

El costo de inscripción es de $1,800 pesos, e incluye todos los materiales necesarios para el desarrollo del curso.

Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar directamente en las oficinas de la Facultad de Artes, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Para mayores informes, se puede comunicar al teléfono (614) 439-18-50, extensiones 4418 o 4450.

Esta es una excelente oportunidad para explorar la creatividad y aprender técnicas tradicionales y contemporáneas de cerámica en un ambiente artístico y profesional.

