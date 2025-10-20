Invita Isela Martínez a participar en la renovación del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana

-La Convocatoria cierra la recepción de postulaciones el próximo viernes 24 de octubre.

La regidora Isela Martínez Díaz, Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento de Chihuahua, invitó a las y los chihuahuenses a participar en la convocatoria para renovar las consejerías del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, órgano que impulsa el diálogo, la colaboración y la construcción de soluciones entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal.

Martínez Díaz destacó que la participación ciudadana es el corazón de una democracia, por lo que el involucrarse, vigilar y formar parte de los espacios donde se toman decisiones que impactan en la comunidad, fortalece la confianza entre sociedad y gobierno.

La convocatoria establece que podrán participar las y los ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos de elegibilidad:

Ser mexicana o mexicano, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.

Acreditar residencia en el municipio de Chihuahua.

Tener un modo honesto de vivir.

No haber sido servidor o servidora pública en la administración municipal inmediata anterior.

No tener parentesco hasta segundo grado con integrantes del Ayuntamiento o titulares de dependencias municipales.

No haber dirigido partidos políticos ni sido candidato o candidata en el proceso electoral anterior, ni ejercer como ministro de culto.

Presentar una exposición de motivos que exprese su interés y propuesta de trabajo.

Las personas interesadas deberán entregar su solicitud de registro a más tardar el 24 de octubre de 2025, en las oficinas de la Coordinación de Participación Ciudadana, ubicadas en avenida Juárez esquina con calle Segunda No. 4, Colonia Centro, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

También podrán enviar su registro al correo selma.ortega@mpiochih.gob.mx, con atención a la Lic. Selma Mariana Ortega Mendoza, o comunicarse al teléfono 072, extensión 6557 para más información.

El proceso de selección estará a cargo de la Comisión de Participación Ciudadana, que revisará las solicitudes, realizará entrevistas y propondrá las consejerías titulares y suplentes, garantizando el principio de paridad de género. Las personas seleccionadas tomarán protesta ante el Cabildo, integrándose de manera escalonada conforme al Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio.

Finalmente, Isela Martínez destacó que este consejo representa la voz de la ciudadanía organizada, y su renovación es una oportunidad para fortalecer la corresponsabilidad y el trabajo conjunto por una mejor ciudad. Por lo anterior reiteró la invitación a todas las personas interesadas en los mecanismos de Participación Ciudadana a participar.