Invita IMSS Chihuahua a participar en “Trenzatón 2025” en beneficio de pacientes con cáncer

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua invita a la población a participar en el “Trenzatón 2025”, que se llevará a cabo en beneficio de pacientes con cáncer, esto en el marco del Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama.

Este evento lo organiza el personal de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UDDCM) y del Centro de Seguridad Social (CSS), en colaboración con la asociación “Vive Sin Cáncer Chihuahua A.C.”, con la finalidad de donar cabello para la elaboración de pelucas oncológicas.

El “Trenzatón 2025” se llevará a cabo el próximo jueves 16 de octubre, en las instalaciones de la UDDCM, ubicada en la Avenida Independencia No. 900, entre las calles Escudero y Dolores Palomino, en la colonia San Felipe Viejo, en la ciudad de Chihuahua.

Durante la jornada, se contará con la participación de personal del Centro de Seguridad Social (CSS), quienes serán los encargados de realizar los cortes de cabello y dar un nuevo “look” a las y los donantes, de 10:00 a 16:00 horas. O bien, pueden llevar su cabello ya cortado en una bolsa hermética en un horario de 07:00 a 19:00 horas.

Se pide a los interesados en donar su cabello, seguir las siguientes indicaciones:

• No tener el cabello decolorado.

• Llevarlo limpio y seco.

• Estar trenzado y que mida al menos 25 centímetros de largo.

• Llevarlo en una bolsa hermética.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua agradece de antemano el apoyo y la colaboración de la ciudadanía, en esta actividad tan importante.