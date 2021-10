Invita Grupo Carvel a Feria del Empleo

Noticias de Chihuahua.-

Grupo Carvel invitó a los chihuahuenses a su primera Feria del empleo, que se llevará a cabo el día viernes 15 de octubre en la estación Pacheco, ubicada en Av. Pacheco casi frente a la comandancia sur, el 22 de octubre en la estación Bosques, ubicada en el Km 26 de la carretera Chihuahua Aldama y el día 29 de octubre en la gasolinera Ocampo, ubicada en la Av. Ocampo y Morelos en el Centro de la ciudad, los tres días se realizará en un horario de 10am y 2pm, de preferencia presentarse con los siguientes documentos:

-Solicitud de empleo

-Acta de nacimiento (copia)

-Credencial de elector (original y copia)

-CURP, RFC y NSS (copias)

-Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses, original y copia)

-Constancia de último grado de estudios (copia)

-Carta de no antecedentes penales (original y no mayor a 6 meses)

-Carta de no antecedentes policiacos (original y copia)

-Dos cartas de recomendación o constancia laboral

-Carta de retención de INFONAVIT

Por expansión, Grupo Carvel busca empleados para vacantes operativas, en diferentes áreas y ubicaciones, todas en la ciudad de Chihuahua.

Para mayor información los interesados pueden comunicarse a los números (614) 100 1673 con Denisse Domínguez y (614) 5535849 con Lizzet Piñón.